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Ситуация на хлебозаводе "Черкизово" на личном контроле у мэра Москвы

22:14
  • среда
  • 19 декабря 2018

Руководителя хлебокомбината "Черкизово" задержали после голодовки рабочих

Власти Москвы решат проблему задолженности по зарплате сотрудникам хлебокомбината "Черкизово", он будет передан во внешнее управление и продолжит работу по профилю. Об этом сообщил в среду Сергей Собянин. Мэр взял ситуацию под личный контроль. Несмотря на то, что речь идет о частном предприятии, город вмешался в ситуацию, чтобы защитить интересы людей. Руководство комбината задолжало им более 28 миллионов рублей. Отчаявшись добиться справедливости, булочники объявили голодовку.
Собянин взял под личный контроль ситуацию на х/з "Черкизово"

Помещение столовой хлебокомбината "Черкизово". Но на столах - только вода. Завод стоит. Люди вот уже шестые сутки голодают. Потому что у них нет денег. А еще голодовкой они хотят привлечь внимание к своей проблеме по невыплате им зарплаты. Весь день в среду московское правительство искало выход из ситуации. О первых результатах сообщил мэр Москвы.

"Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черёмушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", - написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Скорее всего, всю ночь здесь будет работать специальная группа, чтобы уже в четверг завод не только дал Москве хлеб, но и работники получили деньги.

"Сейчас решается банковская схема, каким образом, с учетом того, что все ваши счета заблокированы и ведутся следственные действия, как завод сможет обеспечить перевод денег. Уже первое решение принято: завтра десять миллионов рублей будут направлены на счет и автоматически направлены на карточки всех сотрудников пропорционально той зарплате, которая есть", - сообщил депутат Мосгордумы Антон Молев.

Десять миллионов - это лишь часть долга по зарплате, который составляет порядка 28 миллионов рублей. А измученные люди, хотят, конечно, получить всё. Потому что это их честно заработанное. Переговоры, в том числе с новым работодателем продолжаются. Выплату всех денег обещают не позже понедельника.

"Мы будем размещать заказ, люди будут выполнять этот заказ и получать заработную плату в текущем режиме. Вот вы отработали там до конца, мы купили у вас хлеб, заплатили вам за него деньги. С этих денег вам перечислили долга зарплаты", - сказала представитель кондитерско-булочного комбината "Черемушки" Ольга Пашинина.

Напомним, голодовка на хлебозаводе "Черкизово" началась на прошлой неделе. Потому что с августа никто из сотрудников этого предприятия за свой труд не получал ни копейки.

"Мы отсюда не уйдем до последнего, пока нам не выбью деньги", - заявил водитель Владимир Карпов.

"Мы хотим получить свою зарплату, мы все в долгах, мы все в кредитах, нам надо как-то жить. Мы в этой ситуации не виноваты, мы хотим получить свою зарплату", - сказала начальник производственно-технологической лаборатории Наида Шалудина.

"Люди дошли до нищенства просто. Это издевательство над трудящимися, это трудяги", - прокомментировала начальник производства Наиля Екушина.

 

Хлебозавод "Черкизово" входил в состав крупного частного  холдинга "Настюша", хозяева которого решили вложиться в строительный бизнес.  По данным следствия, владелец холдинга Игорь Пинкевич в августе 2017 года собрал около 60 миллиардов рублей на возведение жилого комплекса "Царицыно". А затем вывел значительную часть денег за рубеж. В результате проекты прогорели. Без жилья остались тысячи дольщиков. Игорь Пинкевич попал в СИЗО, а "Настюша" пошла ко дну. Задержан и генеральный директор хлебозавода "Черкизово" Ян Соловьев.

"Срок задержания Соловьева Яна Анатольевича продлен на 72 часа. Слушание по избранию в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 11 часов 21 декабря", - сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Александра Савельева.

Получается, что из-за нечестных бизнесменов пострадали обычные люди. Проблему вынуждены решать уже московские власти. Кроме них помочь работникам предприятия никто не в силах. Уже договорились с налоговиками и коммунальщиками, что те не будут требовать оплаты своих долгов до тех пор, пока своё не получат работники, и хлебозавод не выйдет из пике.

Дмитрий Гусев. Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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Хлебозавод "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
Работники хлебозавода "Черкизово"
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