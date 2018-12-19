Как не попасться на удочку мошенников при покупке икры

Некоторые подделки могут быть опасны для здоровья

Суррогаты под видом икры хлынули на прилавки российских регионов. В основном, это касается точек уличной торговли. Таковы неутешительные результаты массовых проверок. И хорошо ещё, если деликатес, купленный к новогоднему столу, на деле окажется продуктом низкого качества, но съедобным. Как показали лабораторные исследования, некоторые подделки могут быть опасны для здоровья.

Продавец объясняет: в магазинах дороже, потому что аренда и сетевые наценки. И баночки таких знакомых красно-зеленых цветов, и под Новый год так хочется верить в сказку. И вот уже покупатель достает деньги. Но бутерброд с такой икрой может испортить праздник.

"Данная продукция чаще всего не сопровождается документами, подтверждающими качество и безопасность. Чаще всего граждане жалуются на качество данной продукции", - сообщила начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

Мы приобрели две банки с икрой лососевых рыб у разных станций метро и отвезли их на исследование. Специалисты лаборатории рассказывают: манипуляций с красной икрой - великое множество. У метро могут сбывать партии просроченного товара, второй сорт по цене первого и даже фальсификат.

"В качестве фальсификатов могут добавлять подсолнечное масло или глицерин, чтобы икринки не усыхали. Для икры опасно превышение консервантов", - сказала начальник испытательной лаборатории СПбГБУ "Центр контроля качества товаров, работ и услуг" Людмила Гамова.

Специалисты предупреждают: в некачественную икру могут быть добавлены самые дешевые и аллергенные консерванты – например, уротропин, запрещенная в стране канцерогенная добавка Е239. Или просто красители - это излюбленный прием мошенников. Но верх наглости подпольных производителей - это расфасовать в банки раскрашенные желатиновые шарики с непонятной субстанцией внутри. Технология похожа на изготовление витаминов Е, говорят в лаборатории.

Результаты нашего эксперимента оказались неутешительными. В обеих банках, купленных у разных станций метро, оказалась даже не поддельная икра, а вообще непищевой продукт. Какой именно - предстоит выяснить с помощью дальнейших исследований, а специалисты центра контроля качества не рекомендовали даже пробовать продукт на вкус и посоветовали обратиться в полицию.

Спрос на икру перед Новым годом велик, поэтому заработать на ее продажах спешат и мошенники. Рыбный деликатес тоннами везут в разные города России, суррогату легко затеряться в таких объемах. В Волгограде недавно полицейские остановили автомобиль 46-летнего жителя Калмыкии со 100 килограммами осетровой и лососевой икры без документов. 40 банок и три контейнера на общую сумму более миллиона рублей. В Казани два жителя Владивостока бойко продавали деликатес поштучно в банках, через мессенджер, пока их не поймали с поличным.

Смотрите программу "Естественный отбор. Красная икра"

"В ходе дальнейшей проверки при проведении обыска в квартире одного из фигурантов и по месту хранения морепродуктов оперативники изъяли еще порядка 800 килограммов различного вида товара. В их числе 16 банок весом по 0,5 килограмма черной икры и 57 банок красной икры", - заявила начальник отделения по связям со СМИ Управления МВД России по Казани Мария Киямутдинова.

Мошенники вряд ли задумываются о правильной транспортировке товара, предупреждают специалисты. Икра должна храниться от минус четырех до минус шести градусов и строго в морозильной камере. Купить такую - увеличить себестоимость. Кстати, категорически нельзя приобретать банки икры по акции на кассе в магазинах, где они лежат при комнатной температуре. Специалисты напоминают: отравление морепродуктами считается одним из самых тяжелых.

"Икра - это микробиологически очень опасный продукт. Кроме патогенных микроорганизмов - кишечной палочки, которая вызывает пищевые отравления, она может содержать и очень опасный микроорганизм золотистый стафилококк, он вызывает не только отравление, но и воспаление", - пояснила заместитель начальника отдела контроля качества услуг по обращениям жителей СПбБУ "Центр контроля качества" Наталья Талдыкина.

Главная рекомендация: не приобретать икру с рук, а только в тех магазинах, которые могут предъявить документы на товар. Тем более что розничная цена в этом году сильно упала, говорят оптовики. Это связано с рекордной за последние 100 лет добычей лосося на Дальнем Востоке. Лучше покупать деликатес в стеклянных банках, чтобы зрительно убедиться в его качестве. Но и для железных банок есть простое правило. На крышке должно быть выбито три ряда цифр и букв: дата изготовления, номер предприятия и обязательно слово "Икра". Тогда под крышкой окажется именно она.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.