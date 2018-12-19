ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Правоохранители нашли схрон с тротилом

В Крыму задержан мужчина, который организовал схрон с 12 килограммами тротила для дальнейшего использования. Об этом сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. По данным службы, 57-летнему гражданину России предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Подозреваемого задержали при въезде в Крым. В его тайнике, кроме тротила, нашли 200 патронов к огнестрельному оружию, передает "Интерфакс". Обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования.

В среду ФСБ также нейтрализовала группу боевиков, готовивших теракты в Ставрополе. Преступники оказали вооруженное сопротивление. При проведении операции никто из сотрудников спецслужбы не пострадал.