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Хакеры похитили переписку европейских дипломатов о России и Путине

20:58
  • среда
  • 19 декабря 2018

Взломщики выяснили, что в Крыму, возможно, размещено ядерное оружие

Хакеры, предположительно, из Китая на протяжении трех лет отслеживали переписку дипломатов Европейского союза. В открытом доступе оказались тысячи писем.

В них шла речь о непредсказуемости президента США Дональда Трампа, противостоянии России и Китая, торговой войне США и Китая, возобновлении Ираном ядерной программы, пишет The New York Times.

Часть переписки касалась хельсинской встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в июне 2018 года. Один из европейских дипломатов сообщил, что саммит был "успешным, по крайней мере, для Путина".

Также европейские дипломаты писали, что российские власти превратили Крым в "горячую точку, где, возможно, уже развернуты ядерные боеголовки", а глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, несмотря на санкции, приедет в Австрию на встречу по освоению космоса.

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