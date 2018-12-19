США ввели санкции против отравителей Скрипалей

В черный список также попали работающие на Дерипаску, подозреваемые во взломе WADA и вмешательстве в выборы по всему миру

Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список на 18 человек и четыре компании. Речь идет о санкционном списке по Украине и кибербезопасности.

Он пополнился подозреваемыми в отравлении Скрипалей Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, известных также как Руслан Боширов и Александр Петров. В черный список также попали работающие на бизнесмена Олега Дерипаску, подозреваемые во взломе WADA и вмешательстве в выборы по всему миру , пишет РИА Новости.

Компании Дерипаски "Русал" и Еn+ исключат из санкционного списка США, при этом сам бизнесмен остается в нем.

Кроме того, из-за "вмешательства" России в выборы в санкционный список внесены четыре российских информресурса: агентство новостей ФАН, "Экономика сегодня", "Невские новости" и ресурс "USA Really".

5 сентября в Великобритании двум российским гражданам – Александру Петрову и Руслану Боширову – были предъявлены обвинения по четырем статьям в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также сотрудника британской полиции Ника Бейли в Солсбери 4 марта. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками российской разведки.

Позднее расследовательская группа Bellingcat объявила, что Александр Петров и Руслан Боширов - псевдонимы, под которыми скрываются Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. По данным журналистов, оба являются сотрудниками ГРУ и имеют звание Героя России. В Кремле эту информацию отвергают, называя Петрова и Боширова обычными гражданскими.