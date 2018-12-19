ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США ввели санкции против отравителей Скрипалей

21:20
  • среда
  • 19 декабря 2018

В черный список также попали работающие на Дерипаску, подозреваемые во взломе WADA и вмешательстве в выборы по всему миру

Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список на 18 человек и четыре компании. Речь идет о санкционном списке по Украине и кибербезопасности.

Он пополнился подозреваемыми в отравлении Скрипалей Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, известных также как Руслан Боширов и Александр Петров. В черный список также попали работающие на бизнесмена Олега Дерипаску, подозреваемые во взломе WADA и вмешательстве в выборы по всему миру , пишет РИА Новости.

Компании Дерипаски "Русал" и Еn+ исключат из санкционного списка США, при этом сам бизнесмен остается в нем.

Кроме того, из-за "вмешательства" России в выборы в санкционный список внесены четыре российских информресурса: агентство новостей ФАН, "Экономика сегодня", "Невские новости" и ресурс "USA Really".

5 сентября в Великобритании двум российским гражданам – Александру Петрову и Руслану Боширову – были предъявлены обвинения по четырем статьям в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также сотрудника британской полиции Ника Бейли в Солсбери 4 марта. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками российской разведки.

Позднее расследовательская группа Bellingcat объявила, что Александр Петров и Руслан Боширов - псевдонимы, под которыми скрываются Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. По данным журналистов, оба являются сотрудниками ГРУ и имеют звание Героя России. В Кремле эту информацию отвергают, называя Петрова и Боширова обычными гражданскими.

Читайте также:
Новости по теме
Россияне Руслан Боширов (слева) и Александр Петров
Россияне Руслан Боширов (слева) и Александр Петров
Минфин США
Минфин США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.