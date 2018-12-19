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"Россия, ведомая Путиным": с президента спросят за конфликты

22:14
  • среда
  • 19 декабря 2018

Глава государства с понедельника усиленно готовится к пресс-конференции

На большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702, что говорит о растущем интересе к российскому лидеру.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, главу государства спросят о непростой обстановке в мире и "роли России, ведомой Путиным" в урегулировании конфликтных ситуаций. Ранее представитель Кремля рассказал, что будут затронуты вопросы российско-американских отношений, региональных конфликтов, внутренней экономики.

Президент начал подготовку к пресс-конференции в понедельник, он усиленно работает со справочными материалами и документами, пишет "Интерфакс".

14-я большая ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря в Центре международной торговли. Она начнется в 12:00 по московскому времени. В 2017 году аналогичное мероприятие продлилось менее четырех часов.

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