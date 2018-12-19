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ЕК грозит Украине заморозкой безвиза

22:45
  • среда
  • 19 декабря 2018

Европе не нравится, что на ее территории украинцы активно занимаются контрабандой и киберпреступностью

Еврокомиссия (ЕК) пригрозила Украине заморозить соглашение о безвизовом режиме из-за многочисленных нарушений. В Брюсселе требуют от Киева немедленного выполнения пунктов договора.

В частности, ЕК выдвинула Украине семь условий для продления безвиза. Среди них - сократить количество нелегально проживающих украинцев в ЕС, отслеживать тех, кто занимается наркоторговлей, киберпреступностью, мошенничеством, контрабандой, торговлей людьми и отмыванием денег.

В Еврокомиссии сообщили, что Украина не следует этим требованиям, а деятельность ее граждан в Европе вызывает беспокойство, пишет РИА Новости. 

По данным за 2017 год, в странах ЕС нелегально проживают 33,5 тысячи украинцев, а число отказов в доступе на территорию еврозоны составляет 33,1 тысячи случаев.

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