ЕК грозит Украине заморозкой безвиза

Европе не нравится, что на ее территории украинцы активно занимаются контрабандой и киберпреступностью

Еврокомиссия (ЕК) пригрозила Украине заморозить соглашение о безвизовом режиме из-за многочисленных нарушений. В Брюсселе требуют от Киева немедленного выполнения пунктов договора.

В частности, ЕК выдвинула Украине семь условий для продления безвиза. Среди них - сократить количество нелегально проживающих украинцев в ЕС, отслеживать тех, кто занимается наркоторговлей, киберпреступностью, мошенничеством, контрабандой, торговлей людьми и отмыванием денег.

В Еврокомиссии сообщили, что Украина не следует этим требованиям, а деятельность ее граждан в Европе вызывает беспокойство, пишет РИА Новости.

По данным за 2017 год, в странах ЕС нелегально проживают 33,5 тысячи украинцев, а число отказов в доступе на территорию еврозоны составляет 33,1 тысячи случаев.