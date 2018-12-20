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Космонавты доставили на Землю улики по делу о дыре на "Союзе"

08:12
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Прибывшие с МКС члены экипажа чувствуют себя хорошо

В четверг на Землю вернулся экипаж 57-ой экспедиции с МКС. В восемь часов и четыре минуты по московскому времени спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, где уже было всё готово для встречи, передает "ТВ Центр".

Россиянин Сергей Прокопьев, астронавты из США и Германии Александр Герст и Серина Ауньон этой ночью перешли на борт корабля "Союз". Он штатно отсоединился от станции и начал снижение. Нести космическую вахту на орбите остались Олег Кононенко и его коллеги из США и Канады Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Они проработают на МКС до марта следующего года.

Ранее космонавты осмотрели отверстие, через которое происходила утечка воздуха с МКС, и взяли пробы обшивки. В четверг эти данные будут переданы специалистам.

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