Космонавты доставили на Землю улики по делу о дыре на "Союзе"

Прибывшие с МКС члены экипажа чувствуют себя хорошо

В четверг на Землю вернулся экипаж 57-ой экспедиции с МКС. В восемь часов и четыре минуты по московскому времени спускаемый аппарат приземлился в Казахстане, где уже было всё готово для встречи, передает "ТВ Центр".

Россиянин Сергей Прокопьев, астронавты из США и Германии Александр Герст и Серина Ауньон этой ночью перешли на борт корабля "Союз". Он штатно отсоединился от станции и начал снижение. Нести космическую вахту на орбите остались Олег Кононенко и его коллеги из США и Канады Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Они проработают на МКС до марта следующего года.

Ранее космонавты осмотрели отверстие, через которое происходила утечка воздуха с МКС, и взяли пробы обшивки. В четверг эти данные будут переданы специалистам.