ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат о биолаборатории США в Грузии: утечка все равно произойдет

08:40
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Знают ли в самой Грузии и соседних с ней странах, чем занимается секретная лаборатория? Где ещё Соединённые Штаты создают подобные объекты? Сколь велика вероятность, что на них может произойти утечка опасных веществ или штаммов? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил депутат Леонид Калашников.

Деятельность центра имени Лугара Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Американцы никогда ничего бесплатно не делают. И уже, тем более, 300 миллионов долларов точно выделены не на борьбу с гриппом. И в этом смысле я подозреваю, что это не какая-то заговорщическая теория, о которой так часто говорят, особенно когда кивают на Россию. Американцы действуют давно испытанным образом. В отношении своих граждан они ведут себя очень осторожно. Поэтому создавать биооружие легче у папуасов. А утечка все равно рано или поздно произойдет", - отметил Калашников.

Полный комментарий парламентарий смотрите в видео.

Главное сегодня
Леонид Калашников
Леонид Калашников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.