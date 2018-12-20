Депутат о биолаборатории США в Грузии: утечка все равно произойдет

Знают ли в самой Грузии и соседних с ней странах, чем занимается секретная лаборатория? Где ещё Соединённые Штаты создают подобные объекты? Сколь велика вероятность, что на них может произойти утечка опасных веществ или штаммов? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил депутат Леонид Калашников.

Деятельность центра имени Лугара Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Американцы никогда ничего бесплатно не делают. И уже, тем более, 300 миллионов долларов точно выделены не на борьбу с гриппом. И в этом смысле я подозреваю, что это не какая-то заговорщическая теория, о которой так часто говорят, особенно когда кивают на Россию. Американцы действуют давно испытанным образом. В отношении своих граждан они ведут себя очень осторожно. Поэтому создавать биооружие легче у папуасов. А утечка все равно рано или поздно произойдет", - отметил Калашников.

Полный комментарий парламентарий смотрите в видео.