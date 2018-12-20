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У Овечкина после поражения случился приступ

09:01
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Россиянин был явно не в себе по ходу матча с "Питтсбургом"

Клуб НХЛ, за который выступает российский нападающий Александр Овечкин "Вашингтон Кэпиталз" потерпел поражение в матче регулярного сезона лиги против "Питтсбург Пингвинз" - 1:2. Россиянин провел на льду более 25 минут. Голом и голевыми передачами он так и не отметился. Таким образом, он прервал результативную серию из 14 матчей, хотя впервые в карьере имел шанс набрать очки в 15 играх подряд. По завершению игры Овечкин от досады сломал свою клюшку, сообщает ТВЦ.ru.

Матч с самого начала у Овечкина не заладился. Уже на первых минутах российский нападающий заработал удаление за стычку с игроком соперников Крисом Летангом. Форвард ткнул в лицо оппоненту рукой и накричал на него. В ответ с самого Александра сбили шлем. Оба участника столкновения были отправлены на скамьи штрафников на две минуты.

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