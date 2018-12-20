ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Водителей уберегут от выезда на встречку с помощью встряски

08:24
  • четверг
  • 20 декабря 2018

​В России появится шумовая разметка

В Росавтодоре сообщили, что на федеральных трассах разместят пилотные участки с шумовой разметкой. Некоторые автолюбители часто оказываются на встречной полосе в процессе обгона. Новшество заставит водителей избежать выезда за разделительные полосы.

Мера должна удержать водителей от серьезного нарушения ПДД за счет тряски машины на модернизированных участках. Ее установят там, где нельзя поставить барьерное ограждение.

Разметку протестируют ни многих трассах. Это М7 "Волга" в Республике Татарстан, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, М5 "Урал" в Уральском регионе, Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш" в Сибири. Кроме того, с новшеством столкнутся водители в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, пишет газета "Известия".

По мнению экспертов, эти полосы не защитят водителей от лобовых столкновений. Кроме того, такая разметка может прослужить недолго из-за климатических особенностей в регионах. Обратили специалисты внимание и на дефицит компаний, которые способны создать такие разметки.

Главное сегодня
Регулировка дорожного движения
Регулировка дорожного движения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.