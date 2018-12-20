Водителей уберегут от выезда на встречку с помощью встряски

​В России появится шумовая разметка

В Росавтодоре сообщили, что на федеральных трассах разместят пилотные участки с шумовой разметкой. Некоторые автолюбители часто оказываются на встречной полосе в процессе обгона. Новшество заставит водителей избежать выезда за разделительные полосы.

Мера должна удержать водителей от серьезного нарушения ПДД за счет тряски машины на модернизированных участках. Ее установят там, где нельзя поставить барьерное ограждение.

Разметку протестируют ни многих трассах. Это М7 "Волга" в Республике Татарстан, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, М5 "Урал" в Уральском регионе, Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш" в Сибири. Кроме того, с новшеством столкнутся водители в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, пишет газета "Известия".

По мнению экспертов, эти полосы не защитят водителей от лобовых столкновений. Кроме того, такая разметка может прослужить недолго из-за климатических особенностей в регионах. Обратили специалисты внимание и на дефицит компаний, которые способны создать такие разметки.