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"Я очень сожалею": Слуцкая высказалась о Туктамышевой

08:36
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Одна из фавориток российского фигурного катания пропустит чемпионат страны

Чемпионат России по фигурному катанию стартует 20 декабря. На турнире будут разыграны путевки на первенство Европы. Главная борьба ожидается в женском одиночном катании, где сразятся Евгения Медведева и Алина Загитова.

Еще за неделю до старта с турнира снялась третья претендентка на членство в сборной России Елизавета Туктамышева. Блиставшая на Гран-при фигуристка слегла с пневмонией. Есть ли у Лизы шанс попасть на чемпионат Европы в обход первенству страны, ТВЦ.ru спросил у знаменитой фигуристки Ирины Слуцкой.

"В таких ситуациях решение принимает Федерация фигурного катания, думаю, что в условиях жесткой конкуренции, которая сейчас присутствует в одиночном катании, будет очень сложно принять решение. Первые три места будут разыгрываться. У нас очень много претендентов. Я очень сожалею, мне она очень импонирует, но думаю, что шансов не очень много", - пояснила серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года.

 

Высказалась Ирина и о Евгении Медведевой. По словам легендарной фигуристки, Женя столкнулась с необычной сложностью для домашнего чемпионата - спортсменка, прилетевшая из Канады, прежде всего должна справиться с акклиматизацией.

"Прилетела она заранее, наверняка, чтобы пройти акклиматизацию, потому что прыгнуть с корабля на бал очень сложно. Чемпионат России – очень сложный и ответственный старт", - отметила Слуцкая.

В последний момент вместе с Медведевой решил лететь в Россию и ее тренер Брайан Орсер. Изначально наставник планировал сопровождать на чемпионате Японии Юдзуру Ханю, но из-за болезни фигурист снялся с домашнего первенства. По мнению Слуцкой, Орсер поступил правильно, решив не отпускать Женю одну. "Они оба понимают, что национальный чемпионат – это отбор на чемпионат Европы и мира, и нужно готовиться, готовиться командой, спортсмену всегда нужен тренер", - считает фигуристка.

 

При этом явного фаворита Ирина выделить затруднилась. Она убеждена, что девушки порадуют зрителей, устроив настоящее шоу с накалом и борьбой. А сильнейшего определят судьи. "У нас все спортсмены сейчас очень сильные, на очень высоком уровне. Хочется пожелать, чтобы победил сильнейший, и пусть сильнейшие представляют нашу страну на европейском и мировом уровне", - заключила она.

 

 

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Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Фигуристка Ирина Слуцкая
Фигуристка Ирина Слуцкая
Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фигуристка Елизавета Туктамышева
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