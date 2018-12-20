Могло быть хуже: в Киеве успокоили голодающий народ

Модель газовой ренты на Украине входит в коллапс, страну ждут суровые времена

Украину в 2019 году ждут серьезные проблемы, убежден политолог Юрий Романенко. По его мнению, из-за обходных газопроводов киевские власти потеряют "сладкую конфетку".

"Многомиллиардные состояния сделались на этом распиле газовых потоков, в том числе не только того газа, который идет из России в Европу, но и того, который добывается внутри больше, чем показывает официальная статистика", - рассказал эксперт.

Теперь Украине придется сесть на "жесткий паек". "В этом плане мы должны радоваться, после 2014 года все могло быть намного хуже", - приводит слова Романенко "ПолитНавигатор".

Непростая ситуация на Украине, которую усугубило военное положение, сказывается, прежде всего, на простых гражданах. Ранее сообщалось, что жители Незалежной тратят на еду более половины своих доходов. При этом в Европе этот показатель составляет лишь 12%.

По данным украинских СМИ, бойцы ВСУ в Донбассе страдают от голода. Военнослужащим по несколько недель не привозят продовольствие.