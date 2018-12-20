ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Могло быть хуже: в Киеве успокоили голодающий народ

09:04
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Модель газовой ренты на Украине входит в коллапс, страну ждут суровые времена

Украину в 2019 году ждут серьезные проблемы, убежден политолог Юрий Романенко. По его мнению, из-за обходных газопроводов киевские власти потеряют "сладкую конфетку".

"Многомиллиардные состояния сделались на этом распиле газовых потоков, в том числе не только того газа, который идет из России в Европу, но и того, который добывается внутри больше, чем показывает официальная статистика", - рассказал эксперт.

Теперь Украине придется сесть на "жесткий паек". "В этом плане мы должны радоваться, после 2014 года все могло быть намного хуже", - приводит слова Романенко "ПолитНавигатор".

Непростая ситуация на Украине, которую усугубило военное положение, сказывается, прежде всего, на простых гражданах. Ранее сообщалось, что жители Незалежной тратят на еду более половины своих доходов. При этом в Европе этот показатель составляет лишь 12%.

По данным украинских СМИ, бойцы ВСУ в Донбассе страдают от голода. Военнослужащим по несколько недель не привозят продовольствие.

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко и жители Украины
Пётр Порошенко и жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.