Забытый Ющенко "проснулся" и заговорил о страшном враге

Экс-президент Украины рассказал о главной задаче для Киева на данный момент

Бывший украинский лидер Виктор Ющенко поддержал введение военного положения в ряде регионов страны. По его словам, украинцам не надо жить одними лишь выборами.

"На нашу землю опустилось самое страшное горе – война, война с нашим самым страшным врагом. Что в таких условиях делает любая семья, племя или нация? Она объединяется, потому как только в солидарности можно победить врага", - заявил Ющенко в эфире "5 канала".

При этом политик признал, что приближается пора выборов, и сейчас все "будет эксплуатироваться с политической точки зрения". Тем не менее, по его словам, главная задача – "победа в войне".

"Не надо жить выборами. Вопрос №1 в каждой нации в любое время – это вопрос безопасности. Вы должны быть консолидированы возле солдата, офицера и командующего. Если вы этого не делаете, вы проиграете войну", - подчеркнул бывший украинский лидер.

В настоящее время мало кто помнит, что с 2005 по 2010 годы Виктор Ющенко был президентом Украины. Он пришел к власти после "оранжевой революции". После него кресло президента занял Виктор Янукович.

Действующий украинский лидер Петр Порошенко ввел военное положение сроком на 30 дней после провокации в Керченском проливе, которая произошла 25 ноября. В тот день российские пограничники задержали три украинских судна - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Они незаконно пересекли границу. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. Арестованы 24 моряка, участвовавших в провокации. В России назвали инцидент провокацией, а ввод военного положения – попыткой сорвать президентские выборы на Украине.

После провокации Виктор Ющенко не делал громких заявлений. Экс-президент был занят более важными делами и "проспал" возможность пропиариться на громком политическом событии.