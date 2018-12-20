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Что подорожает в России с 1 января

09:50
  • четверг
  • 20 декабря 2018

В следующем году россиян ждет подорожание всех групп товаров

В России в следующем году произойдет повышение цен на ряд продуктов. Это связано, прежде всего, с возросшей стоимостью топлива и скачками инфляции.

По данным экспертов, прежде всего цены вырастут на импортные товары. "В их стоимость войдет повышение НДС, а также ожидания по ослаблению курса рубля. Мы видим ослабление уже сейчас, рубль упал до 67 за доллар. Скорее всего, этот тренд продолжится и в 2019 году", - рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Кроме того, по его словам, рост может коснуться так называемой сырьевой группы, низкомаржинальных товаров – в частности, круп, пишет "Свободная пресса".

Как ТВЦ.ru сообщал, что в России подорожают хлеб, молоко и яйца из-за стремления нефтяников заработать на корпоративных клиентах на фоне заморозки цен на топливо.

Между тем Центробанк предсказывает скорое падение цены на нефть. Так, в следующем году баррель "черного золота" будет продаваться за 55 долларов.

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