Что подорожает в России с 1 января

В следующем году россиян ждет подорожание всех групп товаров

В России в следующем году произойдет повышение цен на ряд продуктов. Это связано, прежде всего, с возросшей стоимостью топлива и скачками инфляции.

По данным экспертов, прежде всего цены вырастут на импортные товары. "В их стоимость войдет повышение НДС, а также ожидания по ослаблению курса рубля. Мы видим ослабление уже сейчас, рубль упал до 67 за доллар. Скорее всего, этот тренд продолжится и в 2019 году", - рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Кроме того, по его словам, рост может коснуться так называемой сырьевой группы, низкомаржинальных товаров – в частности, круп, пишет "Свободная пресса".

Как ТВЦ.ru сообщал, что в России подорожают хлеб, молоко и яйца из-за стремления нефтяников заработать на корпоративных клиентах на фоне заморозки цен на топливо.

Между тем Центробанк предсказывает скорое падение цены на нефть. Так, в следующем году баррель "черного золота" будет продаваться за 55 долларов.