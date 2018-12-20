Загитову распекли за наглость

Фигуристка позволила себе прогулять тренировку

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова пропустила первую тренировку перед стартом чемпионата России. Лидер отечественного женского одиночного катания испугала болельщиков и журналистов.

Все фигуристы прибыли в Саранск 19 декабря. Не хватало только Алины. Из-за неявки пошли слухи о травме спортсменки. Поговаривали, что вот-вот Загитова объявит, что снимается с турнира. И только к вечеру среды ситуация прояснилась, пишет "Газета.ру".

"Для всех, кто переживает за Алину Загитову, сообщаю, что с ней все в порядке. Она прибудет в Саранск в четверг утром", - написала в Twitter пресс-атташе Международного союза конькобежцев Татьяна Фладе.

Пользователи Сети тут же набросились на 16-летнюю спортсменку. Алину обвинили в неслыханной наглости и дерзости. Мол, олимпийская чемпионка так расхрабрилась, что сначала в Ванкувере проспала финал Гран-при, а теперь рискует остаться без раскатки в Саранске.

Однако позже стало известно, что Загитова пропустила тренировку не по собственной воли. Алина отправилась в столицу Республики Мордовия на поезде. Сопровождала дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, пишет Дни.ру.

Напомним, состязания фигуристок начнутся 21 декабря. Это первый турнир после Олимпиады-2018 на котором Алина Загитова встретится с Евгенией Медведевой. О фаворите первенства России высказалась легендарная фигуристка Ирина Слуцкая. "У нас все спортсмены сейчас очень сильные, на очень высоком уровне. Хочется пожелать, чтобы победил сильнейший, и пусть сильнейшие представляют нашу страну на европейском и мировом уровне", - заявила она в беседе с ТВЦ.ru.