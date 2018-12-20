Песков рассказал об устаревшем телефоне Путина

У президента России нет мобильника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какими способами Владимир Путин получает информацию о происходящем в стране и в мире. При этом он подчеркнул, что у главы государства нет мобильного телефона.

"Существуют папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты. Самые разные", - рассказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 24".

Также он рассказал, что в Кремле продолжают пользоваться закрытой связью. По его словам, "добрые телефоны закрытой правительственной связи" переживут все смартфоны, передает РИА Новости.

Кроме того, Песков отметил, что Путин периодически заходит в интернет на компьютере.

В феврале Путин сам признался, что не пользуется смартфоном. Так он отреагировал на слова главы национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука. Тот отметил, что "у каждого в кармане есть смартфон".

В 2014 году Песков также говорил, что у Путина нет своего мобильного телефона. По его словам, глава государства пользуется другими видами связи.