В Москве началась Большая пресс-конференция Путина

Свой вопрос президенту планирует задать и корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков

В Москве стартовала ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Она станет уже 14-й по счёту. Как и в прошлые годы, общение со СМИ будет проходить в Центре международной торговли. В Москву приехало рекордное число журналистов. Среди них представители ведущих мировых изданий и телеканалов, передает "ТВ Центр".

К ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина в Центре международной торговли все готовы. Журналисты уже спешат занимать свои места. Никакой специальной рассадки не существует, поэтому кому как повезёт. Удача вообще сегодня играет особую роль. Кремль аккредитовал рекордное число журналистов - 1702 человека - и естественно каждый желает задать свой вопрос президенту.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: конференция пройдет без каких-либо новых элементов и в традиционном формате. Это сделано для создания условий прямого диалога президента и журналистов. "Безбарьерного контакта" - как назвал его Песков. В конференции традиционно принимают участие российские и зарубежные журналисты, для них открыт специальный пресс-центр и осуществляется синхронный перевод.

В этом году, кстати, коллег, попросили не брать с собой большие плакаты и растяжки, за которыми было просто не видно, кто задает вопрос. А вот аккуратная табличка с названием СМИ практически у каждого. Особое место здесь традиционно занимают региональные журналисты. Для них большая пресс-конференция - шанс лично задать главе государства вопрос и обратить внимание на какую-то региональную проблему.

Среди тем будет и развитие российской экономики в непростых международных условиях. Отношения Москвы и Вашингтона и региональные конфликты – прежде всего, конечно, Сирия и Украина. К конференции президент тщательно готовился. Изучал факты и цифры. Читал справки от министерств и ведомств, не отменяя при этом участие в других мероприятиях. Наверняка будут и неожиданные вопросы.