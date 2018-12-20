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НОВОСТИ

Командира "Союза" допросят из-за странного отверстия в корабле

11:44
  • четверг
  • 20 декабря 2018

За этим приземлением следили не только в подмосковном Королеве и американском Хьюстоне, но и без преувеличения во всем мире

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз" с экипажем 57-ой экспедиции МКС этим утром успешно приземлился в Казахстане. Российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавты из США и Германии Александр Герст и Серина Ауньон  доставили на Землю фрагменты обшивки и герметика с российского сегмента станции, в котором еще летом была обнаружена микротрещина.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой.

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Спускаемый аппарат успешно приземлился
Спускаемый аппарат успешно приземлился
Немецкий астронавт Александр Герст
Немецкий астронавт Александр Герст
Астронавт США Серина Ауньён-Чэнселлор
Астронавт США Серина Ауньён-Чэнселлор
Экипаж МКС после успешного приземления спускаемого аппарата
Экипаж МКС после успешного приземления спускаемого аппарата
Космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор
Космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Александр Герст и Серина Ауньён-Чэнселлор
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