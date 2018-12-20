Командира "Союза" допросят из-за странного отверстия в корабле

За этим приземлением следили не только в подмосковном Королеве и американском Хьюстоне, но и без преувеличения во всем мире

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз" с экипажем 57-ой экспедиции МКС этим утром успешно приземлился в Казахстане. Российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавты из США и Германии Александр Герст и Серина Ауньон доставили на Землю фрагменты обшивки и герметика с российского сегмента станции, в котором еще летом была обнаружена микротрещина. Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой.