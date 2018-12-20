Страх и ненависть: Трамп шокировал сенаторов своим заявлением о Сирии

Даже сторонники Трампа восприняли заявление Трампа в штыки

Москва хотела бы узнать подробности о так называемой "новой фазе американской кампании" в Сирии. Такое заявление сделали в нашем МИД в ответ на комментарий пресс-секретаря Белого Дома. Накануне Сара Сандерс подтвердила слова Дональда Трампа о начале вывода американских военных из Сирии. А также отметила, что США объявили о переходе к "новому этапу кампании". Россия опасается повторения афганского сценария.

Дональд Трамп, кажется, в очередной раз перепутал большую политику и шоу-бизнес. Стратегически важное заявление о выводе американских войск из Сирии он делает не на официальном мероприятии, а в "Твиттере". Причем, делает это настолько неожиданно, что вводит в ступор даже Пентагон, представители которого совсем недавно напыщенно рассуждали о больших задачах, которые стоят перед солдатами США в Арабской Республике, о том, что ядро запрещенного в России "Исламского государства" по-прежнему функционирует, стремясь себе вернуть влияние. Но Дональд Трамп, кажется, победил всех террористов. Как минимум, в своих соцсетях.

"Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему преуспели, и мы победили ИГИЛ (организация запрещена в России). Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно землю, и пришло время нашим войскам вернуться домой", - сказал он.

Президент США в видеообращении посочувствовал родным и близким погибших в Сирии солдат, назвав военнослужащих США великими американскими героями и героями всего мира.

При этом почему-то из якобы полностью зачищенной от террористов Сирии Вашингтон первым делом вывозит своих дипломатов. Сотрудники Госдепа должны покинуть республику в течение 24-х часов. Больше похоже на эвакуацию. На вывод войск отведено от 60 до 100 дней.

Это неожиданное решение жестко раскритиковали конгрессмены. Причем, даже сторонники Трампа из Республиканской партии восприняли заявление буквально в штыки и призвали президента отменить, по их версии, опасную для страны капитуляцию.

Впрочем, вряд ли сенаторов так беспокоит судьба курдов, которых американцы поддерживали, а Турция считает террористами. И теперь, когда после ухода США из Сирии турки усилят свои позиции в регионе, курдам явно придется не сладко. Американский истеблишмент, скорее, волнует потеря контроля над ситуацией в целом. Белый дом, конечно, уверяет, что будет использовать широкие инструменты, чтобы влиять на Башара Асада и его иранских союзников. Но, судя по спешному отходу, рычагов давления особо не осталось.

Официальная Москва тактично не стала напоминать американскому президенту, чьи ВКС переломили ситуацию в Сирии, когда 90 процентов ее территории контролировались боевиками. В МИД лишь отметили, что решение о выводе войск США, которые находились на сирийской территории незаконно, является возвращением к нормам международного права и создает перспективу для политического урегулирования в Республике. А эксперты пытаются объяснить такое скоропостижное решение Дональда Трампа. Одно из объяснений -достигнутая договоренность с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция, а это ключевой игрок в регионе, все активнее сближается с Россией и подписывают контракты на покупку наших комплексов С-400 и строительство "Турецкого потока". Окончательно лишиться Анкары в качестве союзника Вашингтону совсем не с руки. Иначе можно потерять весь Ближний Восток. И тут уже пока явно не до Сирии и ее законно избранного президента.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".