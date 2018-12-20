Уставшая от Украины Европа поставила Киеву ультиматум

Сейчас украинские власти больше озабочены подготовкой очередной провокации в Керченском проливе

Еврокомиссия поставила Киеву ультиматум. Семь основных требований для продления соглашения о безвизовом режиме. Европейские эксперты обвиняют Украину в контрабанде, нелегальной перевозке людей и преступных махинациях.

В центре Киева появилась виселица. Устрашающее сооружение возвели возле офиса Социалистической партии как символ борьбы с коррупцией. Активисты организации рассчитывают, что сработает, пусть и виртуально. Практически одновременно с этой акцией мэр Киева Кличко отчитывался по итогам года. Рассказывал о строительстве метро, новых дорогах и микрорайонах. А у стен мэрии в те же минуты горожане говорили о совсем других проблемах.

Роман - один из множества молодых украинцев, которые сейчас находятся на перепутье: жизнь на родине или отъезд за границу. Последнее выбирают все чаще. За последние 17 лет население страны сократилось более чем на 7 миллионов человек. Только за 10 месяцев этого года - на 200 тысяч. И уезжает в первую очередь молодежь.

"В стране отсутствует полноценная государственная политика для молодежи. Поэтому та ее часть, которая активна, вынуждена искать заработок и самореализацию за границей, а другая часть начинает попросту деградировать. Государство ничего не делает для молодежи. Фестивали, концерты и другие развлечения - это не госполитика", - заявил нардеп Юрий Павленко.

Способствовал масштабной миграции и полученный Украиной летом 2017-го безвиз с Евросоюзом. Вот только год спустя уже не рада такому своему решению. И теперь задним числом требует от Киева выполнения семи условий, в том числе прекращения нелегальной миграции, борьбы с международной преступностью, контрабандой и коррупцией. Иначе действие соглашения о безвизе приостановят.

В докладе прослеживается еще не раскаяние, но уже явное сожаление. Делая красивый политический жест, в Европе не просчитали все последствия - дали безвиз стране со стагнирующей экономикой, а главное, на территории которой ведутся боевые действия против собственных граждан. А власти, которые подписывали соглашение с Евросоюзом, что ни день - делают воинственные заявления. Вроде того, что накануне глава Совета безопасности и обороны Турчинов - о намерении снова провести без согласования украинские боевые катера через Керченский пролив, да еще и пригласить в этот поход иностранные военные корабли.

При этом в своих воинственных намерениях Киев, как всегда, апеллирует к Западу. И поддержку, к сожалению, иногда находит. Ряд американский сенаторов подписали обращение к президенту Трампу с призывом "возглавить активную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море". А накануне в Одессе пришвартовался британский военный корабль. До окончания объявленного Порошенко военного положения остается неделя. Использовать его в своих целях так и не удалось - рейтинги не выросли. А значит, нужен повод для продления, нужна еще одна провокация.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".