Собянин открыл новую станцию метро "Беломорская" на севере Москвы

В ближайшие годы в Москве откроется еще порядка 40 новых станций метро

Первых пассажиров в четверг принимает новая станция столичного метрополитена – "Беломорская". В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Беломорская" находится на участке Замоскворецкой линии между "Речным вокзалом" и "Ховрино" и рассчитана на 150 тысяч пассажиров в сутки. Это 223-я по счету станция московского метро. Их в этом году построили рекордное количество за всю историю подземного транспорта.

Сергей Собянин отметил, что впереди еще много работы. В ближайшие четыре года в столице появятся еще около 40 новых станций и более 100 километров линий метро.