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Собянин открыл новую станцию метро "Беломорская" на севере Москвы

11:29
  • четверг
  • 20 декабря 2018

В ближайшие годы в Москве откроется еще порядка 40 новых станций метро

Первых пассажиров в четверг принимает новая станция столичного метрополитена – "Беломорская". В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Беломорская" находится на участке Замоскворецкой линии между "Речным вокзалом" и "Ховрино" и рассчитана на 150 тысяч пассажиров в сутки. Это 223-я по счету станция московского метро. Их в этом году построили рекордное количество за всю историю подземного транспорта.

Сергей Собянин отметил, что впереди еще много работы. В ближайшие четыре года в столице появятся еще около 40 новых станций и более 100 километров линий метро.

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Сергей Собянин на открытии станции метро "Беломорская"
Сергей Собянин на открытии станции метро "Беломорская"
Станция метро "Беломорская"
Станция метро "Беломорская"
Станция метро "Беломорская"
Станция метро "Беломорская"
Касса метро
Касса метро
Проездной с картинкой станции метро "Беломорская"
Проездной с картинкой станции метро "Беломорская"
Станция метро "Беломорская"
Станция метро "Беломорская"
Эскалатор в метро
Эскалатор в метро
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