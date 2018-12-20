Лукашенко прочат победу на выборах президента Украины

У Александра Лукашенко 60 процентов поддержки на Украине

Если бы выборы на Украине происходили сегодня, то в первом туре выиграл бы президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, в обществе как никогда возник запрос на "сильную руку".

"На фоне общего политического разочарования, разочарования в либеральной экономики, элементы которой были последние четыре года, запрос общества на патернализм крайне высок", - сказал эксперт.

Бортник назвал главные потери Украины с 2014 года: деиндустриализация и исчезнувший средний класс. "Поэтому угроза формирования авторитарных и даже тоталитарных моделей управления очень высока", - приводит его слова "ПолитНавигатор".

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины возглавил антирейтинг среди возможных кандидатов на пост главы государства сразу в пяти областях страны.