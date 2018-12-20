Япония опубликовала секретные документы по Курилам

Проблему в 1960 году намеревались обсудить глава японского кабмина и президент США

В 1960 году Япония хотела поднять в переговорах с США вопрос по Курильским островам. Соответствующие документы опубликовал японский МИД.

Согласно рассекреченным материалам, занимавший в том году пост премьера Японии Нобусукэ Киси готовил к обсуждению с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром вопрос о возможности согласия Токио на получение от СССР лишь двух, а не четырех островов Южных Курил.

В документе говорилось о том, что в начале 1960-х в Японии порой обсуждается мнение о необходимости решить проблему островов Хабомаи и Шикотан, а также еще одно "добавочное условие". После этого Токио и Москва могли бы подписать мирный договор, сообщает РИА Новости.

Согласиться только на два острова требовали японские рыбаки. Также важным было условие признания СССР потенциальных возможностей в связи с Кунаширом и Итурупом или обеспечение гарантий со стороны Советского Союза безопасного рыболовного промысла в этом районе.

В начале декабря 2018 года Япония заявила, что начнет переговоры с Россией по заключению мирного договора только в том случае, если между странами будет решен территориальный спор.

Москва считает, что Южные Курилы - Кунашир, Итуруп, а также Хабомаи и Шикотан - вошли в состав СССР. Однако в Японии этот факт не признают. По этой причине мирный договор по окончанию Второй мировой войны между Москвой и Токио все еще не подписан.

Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что договорился на полях саммита G20 в Аргентине с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о новом механизме решения проблемы мирного договора. 3 декабря были назначены спецпредставители по решению вопроса. Это заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори.