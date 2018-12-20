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В Петербурге анестезиолог в реанимации изнасиловал 17-летнего студента

10:39
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Врач воспользовался беспомощным состоянием юноши

В одной из петербургских клиник врач анестезиолог-реаниматолог надругался над тремя пациентами. О произошедшем стало известно после того, как  в полицию обратилась 32-летняя женщина. По словам жительницы Северной столицы, ее 16-летнюю дочь изнасиловали, когда девочка отходила от наркоза после операции.

Правоохранители задержали 58-летнего врача. Медика схватили на рабочем месте, передает 78.ru.

Оказалось, что в тот же день он надругался над 17-летним студентом и изнасиловал 21-летнюю женщину-кассира. Все трое находились в беспомощном состоянии. В отношении медика возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

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