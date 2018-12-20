Раскаяние не помогло: убийце пауэрлифтера Драчева вынесли суровый приговор

Хабаровский краевой суд признал Анара Аллахверанова виновным в убийстве

Суд признал Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Однако сторона обвинения настаивала на более строгом наказании – 19 годам тюрьмы. В свою очередь адвокаты обвиняемого просили переквалифицировать статью об убийстве на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В этом случае срок заключения мог бы составить от 7 до 15 лет, сообщает РИА Новости.

В суде Аллахверанов признал свою вину только частично, ссылаясь на то, что совершил преступление по неосторожности. Также он попросил прощения у родственников убитого.

Преступление было совершено в августе 2017 года. Между Драчевым и Аллахверановым произошел конфликт. В ходе драки Драчев получил травмы, от которых скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске автомобиль насмерть сбил отца Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве Андрея Драчева.