Затмил даже Меган Маркл: маленький сын Миддлтон произвел фурор во дворце

Королева Елизавета II собрала всю семью на ежегодном рождественском банкете

Меган Маркл и Кейт Миддлтон были замечены вместе впервые за долгое время. Герцогини пришли на банкет к Елизавете II.

Мероприятие проходило в Букингемском дворце. Меган Маркл отлично выглядела и заняла место рядом со своим супругом. Кейт и принц Уильям так же держались вместе, пишет Дни.ру. Отмечается, что Кейт была дружелюбной и любезно помахала фотографам.

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли во дворец с детьми. Принц Джордж и принцесса Шарлотта не отходили от няни. А маленький принц Луи был с мамой. Появление семимесячного сына принца Уильяма вызвало всеобщий восторг. Во дворце шептались о том, как малыш подрос и спорили на кого он больше похож. Это затмило даже конфликт герцогинь.

Отметим, что среди гостей также были Зара Тиндолл, Беатриса Йоркская, принц Эндрю, принцесса Анна, графиня Уэссекская Софи вместе с дочерью Луис и другие.

Как писал ТВЦ.ru, в британской прессе продолжает появляться информация о стычках Меган и Кейт. По данным СМИ, две герцогини не общаются из-за противоположных характеров. Кроме того, Миддлтон назвала супругу принца Гарри грубиянкой.