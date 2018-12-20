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Неожиданная замена для Порошенко: Кличко выдвинут в президенты Украины

12:48
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Петр Порошенко откажется от участия в выборах из-за низких рейтингов

По мнению украинского журналиста Антона Подлуцкого, Порошенко может отказаться участвовать в политической гонке за место главы государства. Его преемником станет Виталий Кличко.
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"Если январские рейтинги покажут, что у Порошенко шансы пройти во второй тур ближе к нулю, чем к какому-то оптимистичному показателю, не исключено, что он вообще решит не идти на выборы", - считает эксперт.

С преемником Порошенко в Киеве уже практически определились. "Остается открытым вопрос – кто же тогда пойдет от БПП? Вероятнее всего, что при таком раскладе двинут действующего мэра Киева Виталия Кличко, который по сей день остается лидером в БПП "Солидарность", - заявил Подлуцкий в эфире интернет-канала UkrLife. Журналист добавил, что пока это только лишь разговоры.

Президентские выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран на пятилетний срок. Среди кандидатов, подтвердивших свое участие, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, бывший вице-премьер министр страны Юрий Бойко, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

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