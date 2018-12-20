Путин рассказал о росте зарплат, продолжительности жизни и ВВП

Президент посвятил вступительную речь экономике страны

Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с подведения экономических итогов года. Российский президент отметил, что показатель ВВП вырос на 1,7%. При этом рост реальных доходов населения составил 0,5%.

Глава государства указал, что уровень инфляции остается приемлемым. Путин сообщил, что по итогам года инфляция составит чуть более 4%. Положительная динамика и в уровне безработицы – она планомерно сокращается, передает ТВЦ.ru.

По словам Путина, средний годовой размер пенсии в этом году 14163 рубля.

Ранее премьер Дмитрий Медведев рассказал, что реальные доходы населения в России в этом году вырастут на 1,6%, а реальная заработная плата - на 7,6%.