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Путин рассказал о росте зарплат, продолжительности жизни и ВВП

12:21
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Президент посвятил вступительную речь экономике страны

Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с подведения экономических итогов года. Российский президент отметил, что показатель ВВП вырос на 1,7%. При этом рост реальных доходов населения составил 0,5%.
Пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

Глава государства указал, что уровень инфляции остается приемлемым. Путин сообщил, что по итогам года инфляция составит чуть более 4%. Положительная динамика и в уровне безработицы – она планомерно сокращается, передает ТВЦ.ru.

По словам Путина, средний годовой размер пенсии в этом году 14163 рубля.

Ранее премьер Дмитрий Медведев рассказал, что реальные доходы населения в России в этом году вырастут на 1,6%, а реальная заработная плата - на 7,6%.

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