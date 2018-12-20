В семье Малинина случилась трагедия

Отец российского певца ушел из жизни

Николай Выгузов, отец эстрадного исполнителя Александра Малинина, скончался на 80-м году жизни в Екатеринбурге. В последнее время мужчина серьезно болел, восстановиться после перенесенного год назад инсульта ему так и не удалось.

Ухудшение состояния началось месяц назад. За сутки до своего дня рождения Николай упал на улице. У него отказали рука и нога. Впоследствии пожилой мужчина впал в кому и последнюю неделю пролежал в реанимации, пишет News.ru.

В последние годы жизни Николай мечтал о встрече с сыном, но она не состоялась. Мать певца, Татьяна Выгузова, не смогла дозвониться до Малинина – пришлось подключать телевидение. На похороны он не пришел, однако помог деньгами, передает "Собеседник".