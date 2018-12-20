ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В семье Малинина случилась трагедия

13:11
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Отец российского певца ушел из жизни

Николай Выгузов, отец эстрадного исполнителя Александра Малинина, скончался на 80-м году жизни в Екатеринбурге. В последнее время мужчина серьезно болел, восстановиться после перенесенного год назад инсульта ему так и не удалось.

Ухудшение состояния началось месяц назад. За сутки до своего дня рождения Николай упал на улице. У него отказали рука и нога. Впоследствии пожилой мужчина впал в кому и последнюю неделю пролежал в реанимации, пишет News.ru.

В последние годы жизни Николай мечтал о встрече с сыном, но она не состоялась. Мать певца, Татьяна Выгузова, не смогла дозвониться до Малинина – пришлось подключать телевидение. На похороны он не пришел, однако помог деньгами, передает "Собеседник".

Главное сегодня
Александр Малинин
Александр Малинин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.