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Путин доволен Медведевым

12:40
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Президент России оценил работу правительства

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал работу кабинета министров, председателем которого является Дмитрий Медведев. Это произошло во время ежегодной большой пресс-конференции, передает ТВЦ.ru.
Пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"В целом, да", - сказал глава государства отвечая на вопрос, доволен ли он работой команды Медведева.

Также он назвал председателя Счетной палаты Алексея Кудрина хорошим и надежным специалистом. Комментируя оценку Кудриным темпов экономического роста России, Путин отметил, что рост в 1% был и в тот период, когда Кудрин был вице-премьером страны.

Дмитрий Медведев возглавлял правительство с 2012 по 2018 годы. После инаугурации Владимира Путина на четвертый срок, которая состоялась 7 мая, глава государства предложил кандидатуру Медведева в качестве нового главы кабинета министров. Указ о назначении был подписан 8 мая.

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