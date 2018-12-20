Путин доволен Медведевым

Президент России оценил работу правительства

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал работу кабинета министров, председателем которого является Дмитрий Медведев. Это произошло во время ежегодной большой пресс-конференции, передает ТВЦ.ru.

"В целом, да", - сказал глава государства отвечая на вопрос, доволен ли он работой команды Медведева.

Также он назвал председателя Счетной палаты Алексея Кудрина хорошим и надежным специалистом. Комментируя оценку Кудриным темпов экономического роста России, Путин отметил, что рост в 1% был и в тот период, когда Кудрин был вице-премьером страны.

Дмитрий Медведев возглавлял правительство с 2012 по 2018 годы. После инаугурации Владимира Путина на четвертый срок, которая состоялась 7 мая, глава государства предложил кандидатуру Медведева в качестве нового главы кабинета министров. Указ о назначении был подписан 8 мая.