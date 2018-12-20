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"Пусть потом не пищат": Путин предупредил США об опасности ядерной войны

12:52
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Президент рассказал, почему Россия была вынуждена ответить США созданием новых систем ПРО

Владимиру Путину на пресс-конференции задали вопрос по поводу вероятности ядерной войны. Глава государства заявил, что опасность такого развития событий затушевывается. Между тем, указал Путин, вопрос серьезный и теоретически использование таких вооружений может привести к гибели всей цивилизации.

По словам президента, сейчас налицо развал международной системы сдерживания вооружений. Ведь США в одностороннем порядке выходят из различных международных соглашений по разоружению, передает ТВЦ.ru.

"Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, получила. Но в целом это сохранение паритета – не более того. Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ", - сказал Путин.

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