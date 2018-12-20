Путин о задержанных моряках: в Киеве рассчитывали, что они погибнут

Президент России рассказал о рейтинге своего украинского коллеги

Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией. Его целью было улучшение рейтинга действующего украинского лидера Петра Порошенко, передает ТВЦ.ru.

"Украинских военнослужащих отправили к российским границам с расчетом на то, что они погибнут", - заявил Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, судьба задержанных 25 ноября украинских моряков будет решаться по результатам уголовного разбирательства.

"Рейтинг Петра Алексеевича подрос: с пятого он переместился на второй. Он свою задачу выполнил за счёт интересов страны", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос украинского журналиста, Путин подчеркнул, что блокаду между Донбассом и остальной частью Украины установил Киев. Также он отметил, что украинские власти стреляют по мирным жителям, и из-за них в регионе каждый день гибнут люди. А Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса.

"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку, но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше", — заявил президент России.