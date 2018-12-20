NASA: Жизнь на Землю прилетела из космоса

Ученые доказали внеземное происхождение человечества

Специалисты Аэрокосмического агентства США в лаборатории создали условия, похожие на космические, и смогли синтезировать в них вещество, входящее в состав ДНК всех живых существ на Земле. Тем самым они доказали, что синтез ДНК мог произойти в космосе, сообщает Science News.

Суть эксперимента состояла в охлаждении воды и метанола до 260 градусов ниже нуля в специальной закрытой камере. Полученный лед нагрели ультрафиолетовыми лучами – такие же процессы происходят при рождении новых звезд.

В составе льда была обнаружена дезоксирибоза. Схожие вещества ранее найдены в структуре метеоритов. В результате исследования, ученые пришли к выводу, что зарождение жизни на Земле связано с падением космических объектов.