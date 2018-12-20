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NASA: Жизнь на Землю прилетела из космоса

13:27
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Ученые доказали внеземное происхождение человечества

Специалисты Аэрокосмического агентства США в лаборатории создали условия, похожие на космические, и смогли синтезировать в них вещество, входящее в состав ДНК всех живых существ на Земле. Тем самым они доказали, что синтез ДНК мог произойти в космосе, сообщает Science News.

Суть эксперимента состояла в охлаждении воды и метанола до 260 градусов ниже нуля в специальной закрытой камере. Полученный лед нагрели ультрафиолетовыми лучами – такие же процессы происходят при рождении новых звезд.  

В составе льда была обнаружена дезоксирибоза. Схожие вещества ранее найдены в структуре метеоритов. В результате исследования, ученые пришли к выводу, что зарождение жизни на Земле связано с падением космических объектов.

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