ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин напомнил Японии о зависимости от США

13:15
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Без ответа на вопрос о безопасности заключить мирный договор с Японией будет сложно

Вопросы о безопасности крайне важны при заключении мирных договоров. Об этом президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции, комментируя дальнейшие отношения Москвы и Токио.
Пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

По словам российского лидера, без ответа на вопрос об американских военных в Японии после заключения мирного договора "России будет трудно принимать кардинальные решения".

"Конечно, нас беспокоят планы размещения систем ПРО США. Эти системы работают с ударными комплексами. Иллюзий у нас нет. Но мы стремимся искренне к заключению мирного договора  с Японией. Сегодняшнее состояние не является нормальным", - приводит слова Путина ТВЦ.Ru.

Новости по теме
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.