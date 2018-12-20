Путин напомнил Японии о зависимости от США

Без ответа на вопрос о безопасности заключить мирный договор с Японией будет сложно

Вопросы о безопасности крайне важны при заключении мирных договоров. Об этом президент России Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции, комментируя дальнейшие отношения Москвы и Токио.

По словам российского лидера, без ответа на вопрос об американских военных в Японии после заключения мирного договора "России будет трудно принимать кардинальные решения".

"Конечно, нас беспокоят планы размещения систем ПРО США. Эти системы работают с ударными комплексами. Иллюзий у нас нет. Но мы стремимся искренне к заключению мирного договора с Японией. Сегодняшнее состояние не является нормальным", - приводит слова Путина ТВЦ.Ru.