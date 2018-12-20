Путин: Никаких заданий Бутина не выполняла

Президент рассказал о русофобском подходе

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанной в США гражданкой России Марией Бутиной. По его словам, он не понимает, за что ее судит американская сторона, передает ТВЦ.ru.

"То, что вот эту Бутину заставляют в чем-то признаться, не понимаю, в чем там она может признаться, потому что она никаких заданий государства, государственных органов России не исполняла. Это я ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила под влиянием угроз отсидки 12-15 лет", - отметил президент.

Также глава государства затронул тему Скрипалей и убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в генкоснульстве Саудовского Аравии в Стамбуле. "Хашогги убит — это очевидно. А Скрипаль, слава Богу, жив. Тем не менее, в отношении России куча санкций. А во втором случае тишина", - отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что это - русофобский подход. "Не было бы Скрипалей, придумали что-то другое. Цель одна — сдержать развитие России как конкурента", - добавил он.

Вашингтон обвиняет россиянку Марию Бутину в том, что она работала агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы. Она пошла на сделку со следствием 13 декабря и признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США. В Москве заявили, что поддержат любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в Соединенных Штатах.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. После этого британские власти заявили, что их отравили российские спецслужбы нервно-паралитическим газом "Новичок". В Москве отвергли все обвинения. Позднее Скрипалей выписали из больницы. Однако информации об их состоянии и о том, где они находятся до сих пор нет.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Власти королевства поначалу утверждали, что журналист самостоятельно покинул здание консульства. Тем не менее, позже они признали, что он был убит.