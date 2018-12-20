"Заставили нас включить мозги": Путин перечислил плюсы санкций Запада

Президент рассказал о плюсах и минусах санкций против России

Россия почти всю историю живет на протяжении санкций. Они связаны с ростом могущества нашей страны, повышением конкурентоспособности. Об этом заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

"Появляется игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Это не просто "хотелки", это интересы народа, которые мы защищаем - без хамства, спокойно", - отметил российский лидер.

По словам Путина, российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. "Санкции влияют на тех, кто это делает. Рынок потеряли наш. Количество рабочих мест упало. Для них это чувствительно. У них высокая безработица", - сказал президент, комментируя ситуацию в Европе.

Глава государства указал на плюсы санкций для России – они "заставили нас включить мозги". "Доля отечественного транспортного машиностроения составила 98%. Сельское хозяйство сделало невероятный рывок", - приводит слова Путина ТВЦ.ru.