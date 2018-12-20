ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Заставили нас включить мозги": Путин перечислил плюсы санкций Запада

13:29
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Президент рассказал о плюсах и минусах санкций против России

Россия почти всю историю живет на протяжении санкций. Они связаны с ростом могущества нашей страны, повышением конкурентоспособности. Об этом заявил Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

"Появляется игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Это не просто "хотелки", это интересы народа, которые мы защищаем - без хамства, спокойно", - отметил российский лидер.

По словам Путина, российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. "Санкции влияют на тех, кто это делает. Рынок потеряли наш. Количество рабочих мест упало. Для них это чувствительно. У них высокая безработица", - сказал президент, комментируя ситуацию в Европе.

Глава государства указал на плюсы санкций для России – они "заставили нас включить мозги". "Доля отечественного транспортного машиностроения составила 98%. Сельское хозяйство сделало невероятный рывок", - приводит слова Путина ТВЦ.ru.

Новости по теме
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.