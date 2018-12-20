Путин рассказал о социальной справедливости

В мероприятии принимает участие рекордное количество представителей российских и зарубежных СМИ - более 1700 человек

В четверг в Центре международной торговли проходит Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В таком формате президент общается с журналистами уже в 14-й раз.

Владимир Путин уже ответил на несколько вопросов по внутренней и внешней повестке. Были затронуты и острые темы. Одним из первых прозвучал вопрос о выходе США из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также о возможной угрозе ядерной войны.

Один из вопросов касался инцидента в Керченском проливе. Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что действия со стороны Украины были направлены на обострение ситуации, необходимое Киеву для поднятия предвыборного рейтинга Петра Порошенко. Затем последовал провокационный вопрос от украинского журналиста. Он спросил президента о вмешательстве в выборы, оккупации Донбасса и затратах на содержание юго-востока Украины.

Россия уже несколько лет живет в условиях санкций, для введения которых западные страны используют смехотворные предлоги. При этом зарубежные государства и, в первую очередь США, постоянно грозят новыми ограничениями. Владимир Путин подчеркнул, что российская экономика хорошо к ним адаптировалась. А также объяснил, что на самом деле толкает Запад на принятие таких мер.

Также на конференции была затронута тема социальной справедливости. Президент подчеркнул, что одна из приоритетных задач государственной политики - снизить до минимума количество людей, которые живут за чертой бедности, и обеспечить всех граждан услугами здравоохранения и образования. На это направлены национальные проекты.

Одна из самых популярных тем, которую поднимают сегодня журналисты, состояние российской экономики. Владимир Путин отметил, что за последние 10 лет общий рост составил 7,4 процента. И это несмотря на мировой финансовый кризис и обрушение цен на нефть. В ближайшие годы темпы экономического развития нашей страны ускорятся.