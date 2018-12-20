Собянин открыл новую станцию метро "Беломорская"

К 2023 году метро вблизи метро будут проживать уже 90 процентов москвичей

В Москве в четверг открылась новая станция метро. Теперь их 260. "Беломорская" расположена на Замоскворецкой линии между "Речным вокзалом" и "Ховрино". В запуске поездов принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Этот год для метростроя стал рекордным. Открыто 17 станций: первый участок Большой кольцевой линии, 3 станции Люблинско-Дмитровской ветки, и огромный отрезок Солнцевской линии.

Ровно в 11 утра, несмотря на будний день, сотни людей хлынули к кассам и автоматам по продаже проездных. На лицах улыбки и даже селфи на входе. Пассажиры делились расчетами: сколько ждали открытия "Беломорской", сколько теперь сэкономят в пути.

История "Беломорской" по-своему уникальная. В планах метростроителей станция появилась еще 60 лет назад. Но затем проект корректировался. Лишь в 2011 году было принято решение продлить Замоскворецкую линию от "Речного вокзала" до "Ховрино". Однако часть местных жителей изначально высказалась против сооружения "Беломорской" - люди опасались разрушения городской среды.

"Вначале метростроители прошли мимо "Беломорской" до "Ховрино". Но жители попросили нас вернуться к идее создания этой станции. Дело было непростое. На действующей ветке строить станцию метрополитена. Тем не менее, работы все выполнены и сегодня можно поздравить и метростроителей и, конечно, в особенности жителей Левобережного, Ховрино", - отметил Собянин.

Чтобы запустить станцию, на действующем перегоне метростроители работали ночами. Всего за год были проведены все необходимые инженерные, пуско-наладочные и отделочные работы. Результат в четверг вместе с первыми пассажирами оценил Сергей Собянин. Дизайн и освещение гармонируют с названием и ассоциируются с удивительными беломорскими пейзажами. Здесь и панно с изображением Соловецкого монастыря, ансамбля Кижи - работы и подвесные потолки цвета морской волны. Освещение создает эффект северного сияния.

Ожидается, что пассажиропоток составит около 110 тысяч человек в сутки – в основном, это жители Ховрино и Левобережного района Москвы. Небольшое подземное пространство станции спланировано максимально эффективно.

Пассажиров, которые двигаются по эскалаторам навстречу друг другу, на "Беломорской" не встретить. Станция спроектирована так, что часть вестибюля работает строго на вход, а противоположная – на выход. Для маломобильных граждан здесь же установлен лифт.

2018-ый - в столице стал "годом метро". Были установлены сразу несколько рекордов. 33 километра линий введены в эксплуатацию. Открыты 17 новых станций. Сразу 7 из них от "Раменок" до "Рассказовки" на Солнцевской ветке. Этот участок стал самым протяженным единовременно введенным с момента запуска московского метрополитена. Продлена Люблинско-Дмитровская линия от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" - это еще свыше шести километров под землей. В этом же году запущен первый участок Большой кольцевой линии от "Петровского парка" до "Делового центра", в ближайшее время пассажиров примет "Савеловская". Там же на БКЛ станция "ЦСКА" стала самой глубокой, построенной открытым способом. Рядом с подземными и наземными вестибюлями работают 8 переходов на МЦК и МЖД, еще три - на другие радиальные лини и пять транспортно-пересадочных узлов. Всего же за последние 9 лет протяженность московского метро выросла с 305 до 440 километров и увеличилась на 73 станции.

Действующая программа строительства, включающая запуск двух кольцевых линий и 4 новых радиусов, самая масштабная за 80-летнюю историю. Ожидается, что к 2023 году метро вблизи подземки будут проживать уже 90 процентов москвичей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".