Как выбрать самую лучшую новогоднюю елку

Более 200 елочных базаров заработали во всех районах Москвы

В четверг в Москве открылись елочные базары - почти 300 площадок. Деревья привезли в столицу не только из российских городов, но и из Европы. Кстати, ели, которые до 31 декабря так и не раскупят, подарят благотворительным фондам, больницам и другим социальным учреждениям.

Самый долгожданный праздничный товар - уже в продаже. На столичных улицах открылись ёлочные базары. Чтобы сохранить каждую иголочку до боя курантов, хвойные деревья продают в специальной упаковке. А если повезет, то с выбором помогут определиться главные персонажи Нового года, передает "ТВ Центр".

​​​Продавец с широкой улыбкой и честными глазами Роман Климов за товар ручается. По цене советует сосну и ель русскую из лесов Пермского края, Саратовской и Пензенской областей. А вот по качеству предпочтение отдает заморскому товару. Датская елка одним своим присутствием способна создать новогоднюю атмосферу в любом доме.

"Очень вкусно пахнет и практически не опадает", - рассказал он.

​Стоимость елки - от 1400 рублей за метр. Цены возрастают вместе с размером дерева. Выбор на любой вкус и кошелек. Начиная от трехметровых елей и заканчивая совсем небольшими деревьями. Ну а тем, кто покупает елку исключительно для запаха в доме, продавцы предлагают хвойные букеты.

​Неповторимый аромат нового года, который дают живые ели, по-прежнему держит высокий потребительский спрос на рынке. Всего до Нового года на улицах Москвы распродадут около 50 тысячи хвойных деревьев. Более 200 елочных базаров заработали во всех районах столицы.

​Елена Сахно, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".