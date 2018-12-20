Как выбрать самую лучшую новогоднюю елку

Более 200 елочных базаров заработали во всех районах Москвы
В четверг в Москве открылись елочные базары - почти 300 площадок. Деревья привезли в столицу не только из российских городов, но и из Европы. Кстати, ели, которые до 31 декабря так и не раскупят, подарят благотворительным фондам, больницам и другим социальным учреждениям.
Самый долгожданный праздничный товар - уже в продаже. На столичных улицах открылись ёлочные базары. Чтобы сохранить каждую иголочку до боя курантов, хвойные деревья продают в специальной упаковке. А если повезет, то с выбором помогут определиться главные персонажи Нового года, передает "ТВ Центр".
Продавец с широкой улыбкой и честными глазами Роман Климов за товар ручается. По цене советует сосну и ель русскую из лесов Пермского края, Саратовской и Пензенской областей. А вот по качеству предпочтение отдает заморскому товару. Датская елка одним своим присутствием способна создать новогоднюю атмосферу в любом доме.
"Очень вкусно пахнет и практически не опадает", - рассказал он.
Стоимость елки - от 1400 рублей за метр. Цены возрастают вместе с размером дерева. Выбор на любой вкус и кошелек. Начиная от трехметровых елей и заканчивая совсем небольшими деревьями. Ну а тем, кто покупает елку исключительно для запаха в доме, продавцы предлагают хвойные букеты.
Неповторимый аромат нового года, который дают живые ели, по-прежнему держит высокий потребительский спрос на рынке. Всего до Нового года на улицах Москвы распродадут около 50 тысячи хвойных деревьев. Более 200 елочных базаров заработали во всех районах столицы.
Елена Сахно, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".