Ученые напугали москвичей "холодным полнолунием"

Полная Луна взойдет на небе в самую длинную ночь

Редкое природное явление – "холодное полнолуние" – смогут наблюдать москвичи в субботу, 22 декабря.

"Декабрьская полная Луна взойдет на небе в День зимнего солнцестояния. Это будет самая длинная астрономическая ночь 2018 года, ее продолжительность составит 17 часов. Полнолуние длинной ночи также называют "холодным полнолунием", - цитирует пресс-службу Московского планетария "Интерфакс".

Стемнеет в столице в субботу уже в 15:58 дня, а рассветет в 8:57. Именно в этот день, 22 декабря, в Северном полушарии наступит зима, то есть спустя месяц после старта календарной зимы. Солнце достигнет наиболее низкой высоты над горизонтом. Из-за этого световой день будет самым коротким, а ночь самой длинной в году.

С "холодным полнолунием" связано множество примет и легенд. Горожан поспешили успокоить, что большинство мистических сказаний не имеют под собой реальных основ, и посоветовали просто полюбоваться редким астрономическим явлением.