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Путин не увидел признаков вывода войск США из Сирии

14:00
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Президент заявил об опасности перетекания террористов из Сирии в Афганистан

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о начале вывода войск США из Сирии. Он напомнил, что присутствие американских солдат в САР нелегитимно, сообщает ТВЦ.ru.

"Что касается вывода американских войск США из Сирии, то я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане уже сколько, 17 лет? И почти каждый год говорят о том, что они выводят оттуда свои войска. Пока они там присутствуют", - сказал президент.

Путин добавил, что самого вывода американских военных из Сирии тоже пока не видно. При этом он допустил, что такое рано или поздно произойдет.

"Если приняли решение вывести, то это правильно", - сказал он на большой ежегодной пресс-конференции.

Также он отметил, что есть опасность перетекания террористов в Афганистан и другие "страны исхода".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. По его словам, победа над запрещенным в России "Исламским государством" в САР одержана, и это единственная причина, по которой вооруженные силы США там находились.

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