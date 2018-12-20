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Путин собирается жениться

14:04
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Когда-нибудь

Во время большой пресс-конференции журналист Life News поинтересовался у президента России, когда тот женится и кто будет его избранницей. Владимир Путин задал корреспонденту ответный вопрос: "А вы женаты?" Тот ответил утвердительно, передает ТВЦ.ru.

"Он женат, и хочет, чтобы мне было так же, как ему. Хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать", - пошутил президент.

Напомним, на одной из пресс-конференций журналистка рассказала, что после встречи с Путиным у нее "наладилась личная жизнь" и она "вышла замуж".  "Но не за вас! А за своего мужа, не поймите неправильно!" – воскликнула девушка под хохот зала.

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