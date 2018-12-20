"Ни в какие ворота": Путин раскритиковал переговоры Украины и США по автокефалии

Киев создал "церковь Стамбульского прихода", считает президент России

Вмешательство государства в церковную жизнь на Украине уму непостижимо, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, такого не было со времен СССР.

Он напомнил, что раньше церковь на Украине стала "Стамбульского прихода". Также он напомнил, что ранее между Украинской православной церковью Московского Патриархата и Русской православной церковью была только духовная связь, и украинская сторона пользовалась независимостью. Но теперь ситуация меняется, сообщает ТВЦ.ru.

"Там и назначение, там очень многое, и деньги, что самое главное. Я думаю, что это главный побудитель и мотив Варфоломея (патриарха Константинопольского, - прим. ред.) - подчинить эту территорию, а затем и зарабатывать на этом", - отметил президент.

По его словам, именно это стало главным мотивом появления "новой православной церкви" на Украине, а также "подсказка из Вашингтона". "То, что госсекретарь позвонил по этому вопросу в Киев и обсуждал эту тему - это ни в какие ворота не лезет, абсолютно недопустимая вещь, тем не менее, это происходит", - добавил Путин.

15 декабря в Киеве состоялся так называемый "объединительный собор", который был организован для создания на Украине новой поместной православной церкви. По замыслу она должна быть отделена от Московского патриархата. Томос об автокефалии будет вручен главе поместной православной церкви 6 января 2019 года. Им на том же соборе был избран Епифаний (Думенко).