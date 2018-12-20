Внутри Марса зафиксировали загадочные колебания

На поверхности планеты впервые установили сейсмометрический датчик

Межпланетная станция Mars InSight установила на Марсе сейсмометр, который позволяет отслеживать так называемые марсотрясения. Такой прибор впервые установлен на другой планете.

Благодаря работе устройства, исследователи смогут изучить внутреннюю структуру "красной" планеты и определить, как сейсмические волны проходят через оболочки Марса. В планах ученых измерить глубину и исследовать состав всех слоев, сообщает сайт NASA.

"Использовать сейсмометр на поверхности – это как приложить телефон к уху. Мы в восторге, что у нас появилась возможность "слушать" сейсмические волны как с поверхности Марса, так и из его глубины", – заявил конструктор Филипп Лоньонне.

Сейсмометр был создан во французском Национальном центре космических исследований при поддержке многих мировых научных центров.

Ранее сообщалось, что на Марсе обнаружили гигантскую древнюю пирамиду.