Путин о Пригожине: все мои повара - сотрудники ФСО

Путин о ЧВК "Вагнер": все должно быть в рамках закона

Владимира Путина во время большой пресс-конференции спросили о деятельности частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Российский лидер отметил, что если ЧВК не нарушает российских законов, она может работать в любой точке планеты

Комментируя убийство троих российских журналистов в ЦАР, где действует "Вагнер", Путин заявил, что это большая трагедия. При этом глава государства напомнил, что убитые этой африканской стране граждане России въехали туда не как журналисты, а в качестве туристов, передает ТВЦ.Ru.

Президента также спросили: "Пригожин, руководящий ЧВК "Вагнер", это ваш повар?"

"Мои повара - все люди военные", - ответил Путин.