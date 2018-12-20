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Путин оценил свое решение о пенсионной реформе

14:54
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Президент заявил, что изменения неизбежны

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о пенсионной реформе в ходе ежегодной большой пресс-конференции. По его словам, решение было правильным. Об этом сообщает ТВЦ.ru.

"Если бы не сложившиеся тенденции, я бы никогда не позволил это сделать", - сказал он.

Президент признал, что раньше был противником такой реформы. Однако обстоятельства тогда были другими. Теперь же тенденции таковы, что количество работающих становится меньше, а количество не работающих - больше.

"Пройдут пять-семь лет, и придется все равно это сделать, но придется сделать это резко - уже без переходных периодов, без льгот, в том числе для женщин", - сказал он. При этом российский лидер отдавал себе отчет, что будет критика такого решения.

3 октября Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты России по вопросам назначения и выплаты пенсий" был принят Госдумой 27 сентября 2018 года и одобрен Советом Федерации 3 октября 2018-го.

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