ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хирурги вытащили огромный гвоздь из желудка двухлетней девочки

15:46
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Московские врачи без операции достали пятисантиметровый предмет

Малышку срочно доставили в больницу и сделали ей рентген, который показал наличие вытянутого инородного тела в организме.

"Врачи приняли решение перевести девочку в операционную и выполнить эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В результате вмешательства врачи без разрезов и проколов извлекли из желудка маленькой пациентки пятисантиметровый гвоздь", - передает сообщение пресс-службы столичного депздрава РИА Новости.

В квартире, где проживает ребенок, ведется ремонт. Мать девочки заметила, как дочь проглотила некий предмет, и незамедлительно обратилась в больницу.

Медики рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям и отвечать на любые жалобы. Они отмечают, что при проглатывании инородного предмета у малышей происходит сильный испуг, выраженный в плаче и резких движениях.

Читайте также:
Главное сегодня
Хирурги в операционной
Хирурги в операционной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.