Хирурги вытащили огромный гвоздь из желудка двухлетней девочки

Московские врачи без операции достали пятисантиметровый предмет

Малышку срочно доставили в больницу и сделали ей рентген, который показал наличие вытянутого инородного тела в организме.

"Врачи приняли решение перевести девочку в операционную и выполнить эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В результате вмешательства врачи без разрезов и проколов извлекли из желудка маленькой пациентки пятисантиметровый гвоздь", - передает сообщение пресс-службы столичного депздрава РИА Новости.

В квартире, где проживает ребенок, ведется ремонт. Мать девочки заметила, как дочь проглотила некий предмет, и незамедлительно обратилась в больницу.

Медики рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям и отвечать на любые жалобы. Они отмечают, что при проглатывании инородного предмета у малышей происходит сильный испуг, выраженный в плаче и резких движениях.