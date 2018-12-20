Путин рассказал, кто хочет управлять миром

Штаб желающих мирового господства располагается не в России

Желание России получить власть над всем миром – всего лишь штамп, заявил президент нашей страны Владимир Путин. Так российский лидер ответил на вопрос корреспондента американского издания Wall Street Journal.

"Что касается управления миром, мы знаем, где находится штаб, который пытается это делать, и он не в Москве", - подчеркнул президент, передает ТВЦ.ru.

По его словам, США много тратятся на оборону. В частности, у Вашингтона на это уходит более 700 миллиардов долларов, в то время, как у России – всего 46. Также он рассказал об "эксплуатации фобий прошлого", вредящих миру.

"У нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО - 600 миллионов, и вы считаете, что наша цель - управлять миром?", - отметил президент. Он добавил, что главная цель России - обеспечить развитие страны и "ее достойное место в мире".