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Путин предупредил об атаках на Трампа

15:34
  • четверг
  • 20 декабря 2018

Президент России дал оценку российско-американским отношениям

Президент Владимир Путин не знает, сможет ли его американский коллега Дональд Трамп в нынешних политических условиях выйти на прямой диалог с Москвой. Несмотря на это, президент США не заинтересован в снижении товарооборота с Россией, а сейчас это "практически ноль", заявил Путин.
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Своим мнением глава государства поделился на большой пресс-конференции. ТВЦ.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

Отвечая на вопрос о российско-американских отношениях, президент сказал, что победу Трампа на выборах в США до сих пор не хотят признавать, и это неуважение к избирателям. Путин также прогнозирует новые атаки на американского лидера со стороны обновленного в ходе промежуточных выборов Конгресса.

Президент России не знает, состоится ли его встреча с Трампом, но он готов к ней. "Я не знаю. Я много раз говорил о том, что мы готовы [к такой встрече]", - сказал Путин, добавив, что ему нужно обсудить с ним вопросы по Сирии, КНДР и Афганистану.

Глава государства надеется на улучшение отношений России и США. "Надеюсь, что что-то будет все-таки поправляться, а в конце концов мы достигнем дна наших отношений, и поймем, что нужно подниматься, нужно оттолкнуться от этого дна, подниматься, глотнуть воздуха свежего и с ясной головой подумать, как жить дальше", - ответил президент.

Ранее Путин во время пресс-конференции заявил, что собирается жениться.

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